Frische Quelle

Seit nunmehr 15 Jahren sind die ca. 25 Sängerinnen des Frauenchors aus Stuttgart zusammen und musizieren mit Leidenschaft. Die Bandbreite ihres Repertoires ist in dieser Zeit groß geworden, Teile daraus kamen an den unterschiedlichsten Orten zur Aufführung.

Der Chor setzt sich aus einer bunten Truppe von Frauen zusammen, die sich in der Freude am Singen gefunden haben. Die Chorleitung hat Alexandra Funk: von Beruf Lehrerin, nebenberuflich Musikerin in mehreren Bands und Sängerin. Eine musikalische Reise von englischen Liebesliedern über Rhythmen von Gershwin bis hin zu Popsongs bietet der Chor Ihnen an diesem Abend. Begleitet wird der Auftritt von Tobias Weierberger am Piano.

Eintritt frei. Spenden sind willkommen!

bestuhlt, freie Platzwahl