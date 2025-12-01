Ein "frischer Wind" weht durch die vier Holzblasinstrumente (engl.: Wind) und ein Blechblasinstrument des Gewandhaus-Bläserquintetts, wenn es Arrangements und Originalkompositionen für die selten zu hörende Besetzung spielt.

Mozarts Adagio und Allegro wurde genau wie sein Divertimento extra für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott arrangiert, ebenso Mendelssohn Bartholdys Lieder ohne Worte. Rossini verzichtete bei seiner Komposition noch auf die Oboe, Milhaud hingegen schrieb seine ursprünglich als Filmmusik vorgesehene Suite für ein vollständiges Bläserquintett.

Das Gewandhaus-Bläserquintett ist das älteste noch bestehende Ensemble seiner Art. Die Gründungsmitglieder sind freilich nicht mehr auf dem Konzertpodium zu erleben, blickt das Quintett doch auf eine mehr als 125-jährige Geschichte zurück. In der aktuellen Besetzung spielt das Ensemble erst seit dem Jahr 2023, auch wenn Fagottist Albert Kegel dem Bläserquintett als dienstältestes Mitglied bereits seit über 40 Jahren angehört.