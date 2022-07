TOUR

Das Konzert wurde vom 17.02.2022 auf den 12.08.2022 verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

"Aufgrund der nach wie vor unübersichtlichen Entwicklung in der Pandemie muss die Tournee von Friska Viljor verschoben werden. Bisher erworbene Tickets behalten Ihre Gültigkeit. Wir danken für Euer Verständnis, hier weitere Infos !“.

Neues aus Stockholm: Friska Viljor kündigen mit ihrer neuen Single „My Own Satan“ zahlreiche Tourdaten für 2022 an!

Das schwedische Indie-Pop-Duo Friska Viljor, bestehend aus den seit Schultagen befreundeten Daniel Johansson und Joakim Sveningsson, läuten mit ihrer neuen Single "My Own Satan" eine neue Runde ihrer bereits 15-jährigen Bandkarriere ein. Der

von Daniel Johansson gesungene Song kommt mit den für die Band typischen, hochgradig eingängigen Hooks und smartem Songwriting, das frische Elemente mit ihrem bittersüßen Trademark-Sound kombiniert.

Zum ersten Mal überhaupt hat die Band das Abmischen in die Hände eines externen Produzenten gegeben. "My Own Satan" wurde vom früheren Rammstein-Produzenten Carl-Michael Herlöfsson abgemischt.

In einem Statement kündigte die Band im Mai an, dass sich im Laufe der letzten 1,5 Jahren eine Menge Ideen angesammelt haben, die sie planen, Stück für Stück zu veröffentlichen, bevor Anfang 2022 Album Nummer acht erscheinen soll. Im Februar 2022 besteigen Johansson und Sveningsson mit ihrer Liveband endlich wieder den Tourbus, um für zahlreiche Konzerte nach Deutschland, Österreich und Schweiz zu kommen. Die für ihre mitreißenden Konzerte voller Endorphin-Explosions-Momente bekannten Schweden, kündigen dies im perfekten Moment an, wenn dank fortschreitender Pandemie-Bekämpfung eine Rückkehr der Normalität immer greifbarer ist: Was könnte dabei schöner sein als die Vorfreude auf ein Friska Viljor Konzert?