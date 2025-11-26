Nach FRISOs spektakulär schnell ausverkaufter „Drei Atemzüge Tour 2025“ bestätigt der Musiker die „Luft zum Atmen Tour 2025“ als thematischen Abschluss eines intensiven Release-Zyklus. Die Klammer schließt sich nach der VÖ von FRISOs EP „Luft zum Atmen“ im Mai '25 mit einer Tour zum Drop – auch auf Vinyl erhältlich – und führt FRISO im November '25 in zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Luft holen, loslassen – und dann einfach weitermachen: Mit „Luft zum Atmen“ erzählt FRISO eine Geschichte, die größer ist als die knapp 25 Minuten der EP. Es geht um den Versuch, sich selbst nicht zu verlieren zwischen Aufbruch, Rückzug, Zweifel, Selbstbewusstsein, Euphorie und dieser unbestimmten Leere, die einen manchmal packt. Die sieben Songs klingen, als kämen sie direkt aus den Nächten, in denen es draußen still und drinnen laut ist.

Die Entstehung der EP war alles andere als leicht – nach wochenlangen Kämpfen mit sich und der Musik schaffte FRISO es endlich durch die Produktion: „Ich hab’ so sehr an meinen Fähigkeiten gezweifelt, dass ich das Vertrauen darin verloren hab’, dass ich das kann“ Dann der Crash: Laptop kaputt, Aufnahmen verloren. Doch genau dieser Absturz wird zum Wendepunkt: „Das hat mir gutgetan – einmal alles verlieren und dann merken: Ich will das trotzdem machen.“ FRISO fängt von vorne an und erschafft seine zweite EP – ein zweites Mal. „Luft zum Atmen“ ist das Gegenstück zur ersten EP „10 qm“ von 2024. Wo damals das kleine WG-Zimmer in Hamburg der Schutzraum war, ist jetzt eine große Tür nach draußen – raus aus dem Kopf, hinein in die Welt. „Es geht noch um die gleichen Themen“, sagt FRISO.

„Aber ehrlicher, klarer – mit mehr Mut, Dinge auszusprechen.“ Persönliche Themen begleiten FRISOs Weg seit jeher. Aufgewachsen am Hamburger Stadtrand zwischen Klavierunterricht und Schulorchester, landet er irgendwann bei selbstgebauten Beats und eigenen Songs. Von 2020 bis 2024 ist er als DJ von Paula Hartmann unterwegs, spielt in ausverkauften Hallen und auf großen Festivalbühnen. Parallel macht er sich als Teil des Künstler:innen-Kollektivs Tooloudfortheroom einen Namen – irgendwo zwischen Pop, Rap, Melancholie und Euphorie. Solo droppt er ’22er-EP „Lost“, `23 erscheinen mit „Serpentinen“ oder „Schon Ok“ erste Songs auf Deutsch, die es aus dem Stand auf die Artists-to Watch-Listen von Amazon Music Breakthrough und DIFFUS schaffen. Nach der gefeierten EP „10 qm“ und der extrem schnell ausverkauften „Drei Atemzüge“ Tour folgt 2025 die VÖ von „Luft zum Atmen“. Eine EP, die Platz schafft – für Gedanken, Zweifel und alles, was sonst keinen Raum findet. Auch live kreiert FRISO einen besonderen Space und zieht sein Publikum in Bann mit seiner Fähigkeit, sich völlig in der Musik zu verlieren und jede:n Konzertbesucher:in mitzunehmen auf seinen ride. Tickets dafür gibt es ab sofort: Die „Luft zum Atmen Tour 2025“ führt FRISO im November in zehn Städte in DE, AT & CH.