Mensch, Natur! Kunstwelten im Klimawandel

Was verbindet Marmor und Gips mit Fett und Filz? Natürlich der Klimawandel und die damit verbundenen Fragen nach dem Umgang mit der Schöpfung, der Wertigkeit und Nachhaltigkeit. Sie sind Naturmaterialien für imposante Bildhauerei und fragile plastische Werke, aber nicht für die Ewigkeit geschaffen, denn Marmor bricht, Gips bröckelt, Fett wird ranzig und Filz filzig. Welchen Wert wir diesen Materialien in der Kunst zuweisen, liegt nicht nur im Schöpfungsprozess des Künstlers, sondern auch im Auge des Betrachters vor dem Hintergrund globalen Wandels. Werfen Sie mit Kunstvermittler Reinhard Strüber, M.A. epochenübergreifend einen spannenden Blick auf die Sammlung und lernen Sie Mensch und Natur in Bild- und Materialwelten kennen, die den aktuellen Diskurs über den Klimawandel anregen und in spannende Zusammenhänge einbinden. Zum Schluss wird rege diskutiert.