Denken ohne Geländer: Philosophieren mit Bildern

Wie spannend das Philosophieren anhand von Bildern und mit den Gedanken Kants, Wittgensteins, Adornos, Sigmunds oder Arendts sein kann, lässt sich mit Catharina V. Wittig M.A. phil. unter dem Serientitel »Denken ohne Geländer« erleben. Jeweils ausgehend von einer Werkbetrachtung werden Sie in unserer Sammlung in die Welt der Philosophie entführt. Im August bieten wir Ihnen DENKEN OHNE in zwei Teilen. Im Mittelpunkt steht das Denken der jüdischen deutsch-US-amerikanischen politischen Philosophin Hannah Arendt. Im Zentrum des ersten philosophischen Gesprächs am Samstag wird Hannah Arendts „Vita activa – oder vom tätigen Leben“ stehen.