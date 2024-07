6 bis 12 Jahre

Moritz, der kleine Wassermann sammelt gerne – nicht nur verschiedene Dinge, die er im und am Wasser findet, sondern auch Erinnerungen. Diese sprudeln dann nur so wie ein Wasserfall aus ihm heraus, wenn er sie anderen erzählen kann. Und am liebsten erzählt er sie Kindern. Er hat immer ein Täschchen voll Zauberwasser dabei, das ihm zu magischen Kräften verhilft.