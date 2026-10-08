Frittenbude machen seit 20 Jahren Musik, Musik die aus der Nacht kommt, laut ist und ein Herz groß wie ein Bergwerk hat. 20 Jahre voller Tanzflächen, Katastrophen, Lachflashs, Zusammenbrüche und Erinnerungen, die irgendwo zwischen Euphorie und Filmriss hängen geblieben sind. Und genau das feiern sie nun mit uns! Ihre und unsere Geschichte, die Songs, die uns geprägt haben und vor allem die Menschen, die sie all die Jahre getragen haben. 20 Jahre Filmriss ist kein Museum, keine Werkschau sondern ein kollektiver Abriss. So wie immer, für manche wie früher und für einige auch zum allerersten Mal. Was bringen sie mit? Gude Laune! Das neue Album, den Hit, die Klassiker, Bilder mit Katze und die Tracks, zu denen wir live immer alle explodieren, sprich den ganz normalen Wahnsinn, der Frittenbude immer schon ausgemacht hat. Tanzen, durchdrehen, laut sein, zurücklehnen, nachdenken, sich zusammen verlieren und wiederfinden. 20 Jahre Filmriss, 20 Jahre Bubu. Das ist unser Jubiläum.