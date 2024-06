Fritz Bornstück - Summen der Dinge

Der in Weilburg an der Lahn geborene und in Berlin lebende Künstler Fritz Bornstück gibt in seinen Gemälden und Plastiken aus Keramik der Natur ein Stück ihrer einstigen Überlegenheit zurück. Zwischen urbanen Brachen und Müll sprießen Pflanzen und zwitschern Vögel.

Zwischen Poesie und Alltagsschrott formt sich auch zwischen den einzelnen Bildern und Keramiken ein größeres Ganzes. Es entsteht eine imaginäre, weite Landschaft, die sich aus einzelnen, unterschiedlichen Orten zusammensetzt: Lichtungen, Ausblicke, Interieurs, Wald- und Seestücke, Details, Einzeldinge – Ein Archipel aus Bildern und Objekten.

Die vergessenen Hinterlassenschaften der Menschen, benutzt und kaputt, werden zu absurden Arrangements zusammengesetzt. Ihrer ursprünglichen Funktion beraubt bringen sie bei aller Ruhe eine nervöse Energie mit sich, die zum Abschweifen anregt und eine Vielzahl von möglichen Narrationen anbietet.

Die Ausstellung läuft vom 29. Juni 2024 bis zum 29. September 2024, Öffnungszeiten sind von Freitag bis Sonntag, 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Vernissage ist am 28. Juni 2024 um 19:00 Uhr.