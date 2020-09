Da die Behörden wegen des Coronavirus für die nächsten Wochen in ganz Europa Veranstaltungsverbote aussprechen, verschiebt Fritz Kalkbrenner seine komplette Tour in den Oktober dieses Jahres. Schon im Vorfeld waren aufgrund der großen Nachfrage viele Shows ausverkauft. Jetzt konnte die ‚True Colours Tour 2020' um weitere Termine in Deutschland und Europa ergänzt werden. Für alle abgesagten Shows wurden Ersatztermine gefunden.

In diesen Tagen schickt sich Fritz Kalkbrenner an, seine Erfolgsgeschichte in der elektronischen Musik um ein weiteres Kapital fortzuschreiben. Mit Rückenwind aus drei Top Ten Alben präsentiert er am 13.03.2020 sein sechstes Studioalbum ‚True Colours'. Gemeinsam mit seinem neuen musikalischen Kreativ-Team ist es ihm erneut gelungen, seine markante Ausnahmestimme in Form von zeitlosen Tracks zum Klingen zu bringen, ohne dass der Bezug zu den Wurzeln der elektronischen Musik dabei verloren geht. Neben dem aktuellen Radio Hit „Kings & Queens" sind es die Singles „Good Things" und „Golden", die mit ihrer Eingängigkeit und dem modernen Produktionsansatz den 2020er Zeitgeist einfangen.

Die ‚True Colours Tour 2020' startet am 01.10.2020 in Amsterdam.