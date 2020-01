Die Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung startet mit einem außergewöhnlichen Projekt in das neue Jahr. Mit dem Projekt „Fritz Ruoff – Mein Nürtingen 2020“ werden die Räume in der Schellingstraße 12 zum „Open Space“ und öffnen im Rahmen einer Ausstellung den Dialog mit anderen Nürtinger Kunstforen. „Fritz Ruoff – Mein Nürtingen 2020“ thematisiert die Neugier auf die Positionen und das Selbstverständnis anderer Kunstvermittelnden in Nürtingen. Denn Nürtingen hat als Kunststandort von der Sammlung Domnick über die Freie Kunstakademie und den Kunstverein bis hin zu den Ausstellungsreihen der Stadt wie auch der Kreissparkasse und Volksbank eine unglaubliche Vielfalt zu bieten. Wie arbeiten die Orte der Kunst in Nürtingen? Was ist dort unter welchen Voraussetzungen erlebbar? Und welche Ziele haben die jeweils Verantwortlichen? Antworten auf diese und andere Fragen gibt – als Teil der Ausstellung „Fritz Ruoff – Mein Nürtingen 2020“ – eine dreiteilige Gesprächsreihe in den Räumen der Ruoff Stiftung. Ausgehend von ausgewählten Arbeiten von Fritz Ruoff versteht sich diese als Befragung der Kartographie des Kunststandortes Nürtingen.

Zum Ausgangspunkt des Projektes:

Der Bildhauer, Maler und Zeichner Fritz Ruoff (1906-1986) ist seiner Geburts- und Heimatstadt Nürtingen immer treu geblieben. Und doch war er ständig unterwegs – auf eigenen Pfaden. Auf welche Kunstbühnen würde Fritz Ruoff treffen, wenn er sich 2020 von der Schellingstraße aus zu seinen Erkundungen in Nürtingen selbst aufmachen würde? „Fritz Ruoff – Mein Nürtingen 2020“ macht mit den aktuellen Orten der Kunst in der Hölderlinstadt bekannt – und erweitert den Dialog an drei Sonntagen in den Räumen der Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung über Gespräche mit Verantwortlichen weiterer Kunstforen.

Termine der Gesprächsreihe, jeweils 15 Uhr, Moderation Nikolai B. Forstbauer

Sonntag, 2. Februar 2020: Michael Gompf (Kunstverein Nürtingen), Werner Sackmann (Forum Türk), Markus Weber (Volksbank Kirchheim-Nürtingen)

Sonntag, 16. Februar 2020: Susanne Ackermann (Kulturamt Nürtingen), Vera Romeu (Stiftung Domnick), Dr. Tobias Wall (Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen)

Sonntag, 15. März 2020: Winfried Stürzl (Freie Kunstakademie Nürtingen), Prof. Johannes Junker (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Hochschulstudiengänge Künstlerische Therapien), Josephine Bonnet (SCHAURAUM)