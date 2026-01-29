Fritzi Ernst

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Mit ihrem neuesten Song „Introvert Memes“ lieferte Fritzi Ernst kürzlich die definitive Party Hymne für alle Lieber-in-der-Ecke-Steherinnen und Gleich-zuhause-auf-der-Couch-Bleiberinnen. 

Jetzt kündigt die Hamburger Musikerin für 2026 unter dem Titel „Introvert Tour“ neue Konzerttermine an.

„Ich komme auf die Party und sag keinen Pieps / Ich hör’ nur auf die Musik und guck Introvert Memes“

Nach dem Release ihres zweiten Albums „Jo-Jo“ im vergangenen Jahr und der Kollabo-Single „Tiere gucken fahrn“ mit DJ Hundefriedhof geht’s jetzt – trotz ausgeprägter Introvert

Feelings – wieder raus auf Tour.

Kulturzentrum franz.K
