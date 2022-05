Frl. Wommy Wonder – „Auf geht’s!“

Frl. Wommy Wonder

Sie nimmt die Herausforderung an, sieht alles positiv und will das auch in die Welt tragen: Unterkriegen lassen ist nicht – „Auf geht’s!“, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden!“

Atemberaubende Abende mit schönen Chansons, spitzen Satiren, bunten Bonmots und leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit. Erneut bedient Frl. Wommy Wonder, das Urgestein der Travestie, die Klaviatur der großen Gefühle und lädt ein auf eine Achterbahn der Emotionen aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie. Wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig, und wenn Wommy mal nicht weiterweiß, gibt Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele, bekannt aus den SWR-Faschingssendungen, sicherlich gern ihren Senf dazu. Mittwochs, donnerstags und sonntags sorgt sich zusätzlich noch Schwester Bärbel um das Wohl der Gäste, und dienstags gibt’s als Alternative immer die Sondershow „Wommy trifft …“ mit befreundeten Künstlern…

Vorhang auf und Bühne frei für ein besonderes Sommerprogramm mit Frl. Wommy Wonder im Friedrichsbau Varieté. Vergessen Sie den Alltag und lassen Sie uns gemeinsam schöne Stunden erleben! Wir freuen uns auf wonder-bare Abende, seien Sie dabei!

Alle aktuellen Infos: www.wommy.de