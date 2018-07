Frl. Wommy Wonder – Respekt!

× Erweitern Frl. Wommy Wonder

Einmal mehr präsentiert Süddeutschlands erfolgreichster Solotravestiekünstler einen neuen Mix aus Kabarett, Comedy und Chanson mit Lachmuskelkatergarantie für Herz, Hirn und Zwerchfell und damit "Unterhaltung mit Haltung".

Wer klassische Travestie mit Starparodien erwartet, wird enttäuscht, das Programm ist "Kabarett im Fummel" mit einer Kunstfigur, die so authentisch ist, dass sie keine Kunstfigur mehr ist, in keine Schublade passt und daher gern mal aus dem Rahmen fällt – mit allen Ecken und Kanten (und körperlich auch mit Rundungen). Wommy hat einen besonderen Blick auf das Leben und nimmt dabei zur Freude des Publikums kein Blatt vor den Mund; als Mittlerin zwischen den Geschlechtern teilt sie Männern, Frauen und allen weiteren Varianten gleichermaßen aus, "politisch korrekt" ist für sie ein Fremdwort, denn sie schaut dem Volk aufs Maul und legt den Finger in die Wunden der Zeit. Ihre satirisch überspitzten Geschichten sind aus dem Leben, ihre Chansons gehen unter die Haut – alles aus eigener Feder und wie selbsterlebt. Wommy bringt ihr echtes und ihr fiktives Leben auf die Bühne, erzählt im lockeren Plauderton, was ihrer Meinung nach unbedingt erzählt gehört, und wenn sie selber mal ein Päuschen braucht, wischt ihr Alter Ego Elfriede Schäufele (bekannt von den SWR-Faschingssendungen) in urschwäbischer Manier feucht durch und nimmt sich das vor, was Frl. Wonder verschweigt und denjenigen zur Brust, den Wommy nur anhimmelt. Pointen werden im Stakkato abgefeuert mit einer Gagdichte, die man andernorts selten findet, dennoch gibt es zwischendurch Zeit für besinnliche Lieder und Geschichten – der Abend ist eine Achterbahn durch sämtliche Gefühle und wirkt noch im Alltag nach. Respekt! Das SpardaWelt Eventcenter liefert dabei den passenden Rahmen. Das Publikum sitzt an kleinen Tischen hautnah am Geschehen, Ton und Beleuchtung sind auf aktuellstem Stand der Technik, aufwendige Videoinstallationen runden das Erlebnis ab. Im Foyer gibt´s eine Ausstellung, und dafür, dass auch Leib und Seele nicht zu kurz kommen, sorgt Alexander Zinser und das Team von "Tante Lenes Maultaschen" mit schwäbischen Kreationen. Via Reservix erworbene Zahlkarten gelten am Spieltag ab drei Stunden vor Showbeginn bis Betriebsschluss als Fahrscheine für die VVS, und wer mit dem Auto kommt, findet das Parkhaus direkt vor der Tür und kann sein Ticket an der Tageskasse zum Sonderpreis entwerten lassen.

Einlass ins Foyer ist eine Stunde vor Showbeginn, Saalöffnung 30 Minuten vorher.

Wir wünschen viel Spaß!