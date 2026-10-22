× Erweitern FRIEDRICHSBAU VARIETÉ THEATER gGmbH FRL: WOMMY WONDER – ALLES MUSS RAUS

„Alles muss raus!“ – unter diesem Motto fegen Wommy und ihr Alter Ego, die kettenschwingende Raumpflegerin Elfriede Schäufele, mit einer energiegeladenen Mischung aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie über die Bühne. Und weil das Publikum im Friedrichsbau Varieté Elfriede Schäufele so ins Herz geschlossen hat, wird es das aktuelle Programm dort erstmal auch in einer Spezialversion geben: Im ersten Teil fasst Wommy die Highlights der aktuellen Shows zu einem furiosen Mix zusammen, und im zweiten Teil gibt es Elfriede Schäufele pur mit einem Potpourri der guten Laune.

Was sich angestaut hat, kommt raus, was gesagt werden muss, wird gesagt, und was längst überfällig ist, fliegt mit Schwung aus dem Regal der Gewohnheit. Zwischen bissigen Pointen und besinnlichen Liedmomenten entspinnt sich so ein Abend, der gleichermaßen entlarvt, entwaffnet und verführt.

Wer wissen will, was passiert, wenn Kabarett die Türen öffnet und Wahrheiten mit einem unschuldigen Wimpernschlag serviert werden, sollte vorbeischauen bei diesem Programm der guten Laune.

„Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden.“

EINTRITT (inkl. Garderobe & VVS):

PK 1: 30 €

PK 2: 28 €

Einlass und Bewirtung ab einer Stunde vor der Show. Bewirtung nur vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

(werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof