Frl. Wommy Wonder & Elfriede Schäufele

„Alles muss raus!“ – unter diesem Motto fegt Wommy diesen Sommer im Theaterhaus mit einer energiegeladenen Mischung aus Kabarett Comedy, Chanson und Travestie über die Bühne. Hier wird emotionaler Kehraus betrieben und auf Humorbasis Inventur gemacht – im Kopf, im Herzen und in der Rumpelkammer der Gefühle. Was sich angestaut hat, kommt raus, was gesagt werden muss, wird gesagt, und was längst überfällig ist, fliegt mit Schwung aus dem Regal der Gewohnheit.

Wommy widmet sich gesellschaftlichen Absurditäten, persönlichen Befindlichkeiten und pointierten Beobachtungen über menschliches Mit- und Gegeneinander, als gäbe es kein Morgen. Zwischen bissigen Pointen und besinnlichen Liedmomenten entspinnt sich so ein Abend, der gleichermaßen entlarvt, entwaffnet und verführt – und der mit glitzernden Akzenten zeigt, wie befreiend es sein kann, wenn man sich selbst nicht zu ernst nimmt.

Wenn so viel Staub aufgewirbelt wird, darf natürlich Wommys Alter Ego nicht fehlen, die kettenschwingende Raumpflegerin Elfriede Schäufele, die beim SWR-Fasching aus Donzdorf immer durch die Reihen wuselt und gerne ungefragt ihren Senf zu den Themen der Zeit gibt. Sehr zur Freude des Publikums. Das wird sie sich auch im Theaterhaus nicht nehmen lassen

„Alles muss raus!“ ist dabei nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen: Nichts bleibt unausgesprochen, kein Gefühl bleibt im Lager, kein Gedanke im Hinterzimmer. Das Publikum erlebt eine humorvoll formulierte Bestandsaufnahme unserer Zeit – charmant, scharfzüngig und überraschend ehrlich. Ein Abend, der aufräumt, ausmistet und gleichzeitig Lust auf Neues macht. Wer wissen will, was passiert, wenn Kabarett die Türen öffnet und Wahrheiten mit einem unschuldigen Wimpernschlag serviert werden, der sollte vorbeischauen bei diesem Programm der guten Laune, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

„Alles muss raus!“ – und diesmal wirklich alles: Pointen, Gefühle, Geheimnisse, Glitzer. Willkommen zu bunter und zwerchfellerschütternder Unterhaltung mit Haltung für Herz, Hirn und Zwerchfell.

Alle Infos: www.wommy.de