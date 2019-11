Frl. Wommy Wonder & Gäste: Schöne Bescherung 2019

Wommy Wonder

Vorhang auf für „Schöne Bescherung!“ und Bühne frei für ein besonderes Weihnachts-Special.

Stuttgarts kompaktes Vorzeigefräulein präsentiert am 1. Weihnachtsfeiertag im Stuttgarter Theaterhaus einen besonderen Abend mit besonderen befreundeten Künstlern – ein Programm mit Herz, Hirn und feinem Humor sowie selbstironischem Witz, der aufs Zwerchfell zielt und dort im Stakkato trifft. Mit ihrem Mix aus Kabarett und Travestie, Entertainment, Plaudereien, Liedern und Chansons zieht Frl. Wommy Wonder alle Register und das Publikum in ihren Bann. Damit das ganze auch turbulent begleitet wird, umrahmen wunderbare Gäste den Abend.

Wir begrüßen schwäbisches Kabarett der Spitzenklasse mit Hillus Herzdropfa, die Geschichten aus dem Alltag zum Besten geben werden, Stuttgarts Gentleman-Zauberer Harald Hentschel, der das Publikum charmant um den Finger wickeln wird sowie Elfriede Schäufele, die Kultraumpflegerin aus den SWR-Faschingssendungen. Moderiert und mit eigenen Einlagen bereichert wird das alles wie in den letzten Jahren von Frl. Wommy Wonder, Süddeutschlands erfolgreichstem Exportartikel der Travestie- und Kabarett-Szene.

Dazwischen gibt’s noch das eine oder andere Highlight aus früheren Programmen, die eine oder andere Überraschung, neue Lieder, neue Texte und viel gute Laune. Also alles in allem eine sinnvolle Alternative zum gewohnten Familienabend unterm Christbaum. Bringen Sie die ganze Verwandtschaft einfach mit, wir kümmern uns drum, dass alle Spaß haben.

mit Frl. Wommy Wonder,

Hillus Herzdropfa (Comedy),

Harald Hentschel (Zauberei)

sowie Elfriede Schäufele (Comedy)