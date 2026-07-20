Frl. Wommy Wonder & Gäste

Auch dieses Jahr gibt es während des Sommergastspiels wieder „Wommy trifft …“ – das sind bunte, witzige und informative Abende mit befreundeten Künstler*innen, die mit der laufenden Show nichts (!) zu tun haben und verstärkt die Gäste in den Vordergrund stellen, so dass diese Abende speziell und einzigartig sind.

Heute trifft Wommy auf Musical-Legende Kevin Tarte, beide zelebrieren ihre 25-jährige Freundschaft, Kevin erzählt aus seinem Leben, lässt das Publikum hinter die Kulissen blicken und plaudert aus dem Nähkästchen, zwischendurch singt er ein paar Lieblingslieder und beantwortet Fragen des Publikums. Wommy moderiert, stellt Fragen und rundet den Abend ab … und die eine oder andere Überraschung steht auch noch an. Weil Kevin viel zu sagen, erzählen und singen hat, verzichten wir auch auf einen zweiten Künstler und widmen den Abend ausschließlich ihm.

PS: Gerüchteweise taucht auch Elfriede Schäufele und erzählt, was sie in Kevins Schlafzimmer erlebt hat. Guten Appetit …