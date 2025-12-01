Frl. Wommy Wonder: Weihnachts-Special

Vorhang auf für ein besonderes Weihnachts-Special mit Frl. Wommy Wonder und Elfriede Schäufele, der Kult-Raumpflegerin aus den SWR-Fasnetssendungen.

Heute gibt’s einen speziellen Abend zum Fest des Jahres mit Sachen zum Lachen und Liedern mit Tiefgang, denn mit ihrem Mix aus Kabarett und Travestie,

Entertainment, Plaudereien, Liedern und Chansons zieht Frl. Wommy Wonder alle Register und das Publikum in ihren Bann.

Dazwischen gibt’s noch das eine oder andere Highlight aus früheren Programmen, die eine oder andere Überraschung, neue Lieder, neue Texte und viel gute

Laune. Elfriede Schäufele ist natürlich wieder mit von der Partie. Also alles in allem eine sinnvolle Alternative zum gewohnten Familienabend unterm Christbaum.