7. Latin Jazz Festival

Hector Martignon Foreign Affair 3io (20:00 Uhr)

Das Vergnügen, dem 3io beim gemeinsamen Musizieren zuzuhören, kann man genießen, indem man Hector's Originalkompositionen und Arrangements lauscht, die wunderbar seine vielfältigen Ursprünge und die Vielfalt seines musikalischen Hintergrunds offenbaren.

Die Bühnenerfahrung ist atemberaubend und strahlt positive Energie auf das Publikum aus, das sich auf ein Abenteuer begibt, das mal freudig, mal melancholisch, immer intensiv und doch leicht ist!

Hector und Raphael haben bereits viele Bühnen und Projekte geteilt, als sie auf Dudu Penz treffen. Bereits bei ihren ersten Konzerten entsteht eine Chemie und offenbart eine natürliche Verbundenheit zwischen diesen drei großartigen Musikern, deren Abenteuer gerade erst begonnen haben.

Sie kündigen stolz das neue Album und die Release-Tour "Sous le Vent" an.

Foreign Affair Trio. Eine raffinierte, überzeugende und erfrischende Perspektive vom Jazz, ein neuer Latin Jazz mit starkem Südamerikanischem Akzent!

Hector Martignon - Piano

Dudu Penz - Bass

Raphael Nick - Drums

Roger Correa Quartet (21:00 Uhr)

Roger Corrêa, brasilianischer Akkordeonist und Komponist, wurde in Guaíba-RS geboren. Mit virtuosem und ausdrucksstarkem Spiel in den unterschiedlichsten musikalischen Stilen entwickelt er sein instrumentales Musikwerk in Brasilien und im Ausland.

Roger begann im Alter von 6 Jahren mit dem Studium des diatonischen Akkordeons und wurde mit 13 Jahren Teil der "Fábrica de Gaiteiros", einem gemeinschaftlichen Projekt, das vom renommierten Akkordeonisten Renato Borghetti ins Leben gerufen wurde, mit dem er viele Jahre im ganzen Land auftrat.

Im Jahr 2021 war er Solist in über 40 Konzerten mit dem Orchester Camerata Florianópolis und arbeitete zudem mit mehreren Namen der instrumentalen Musik zusammen, darunter Yamandu Costa, Renato Borghetti, Javier Colina, Alegre Corrêa und andere.

Im Jahr 2022 veröffentlichte er das Album "Sul em Aquarela" mit seinem Quartett und erhielt eine Nominierung für den Açorianos Musikpreis als bester Komponist.

Sein nächstes Album, "Latino Ibérico", soll im Juni 2024 veröffentlicht werden.

In "Latino Ibérico" bietet der Komponist und Akkordeonist aus dem Süden Brasiliens, Roger Corrêa, eine immersive Reise durch lateinamerikanische, brasilianische und iberische Rhythmen und Wurzeln, von den Anden bis nach Zentralamerika.

Die geteilten historischen und kulturellen Einflüsse, insbesondere aus iberischer, indigener und afrikanischer Herkunft, zwischen dem Süden Brasiliens und Lateinamerika, durch ein Repertoire, das aus Stilen wie Milonga, Chamamé, Chacarera, Candombe, Samba, Salsa, Tango, Flamenco und Choro besteht, fördern eine wenig erforschte Schnittstelle zwischen Brasilien und Lateinamerika sowie deren musikalisches Erbe.

Roger Correa - Diatonic accordion

Luis Guerra – Piano

Javier Colina - Double bass

Pier Bruera - Drums