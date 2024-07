7. Latin Jazz Festival

Lucas Dorado Quintet (20:00 Uhr)

Lucas Dorado ist am 23.04.1995 in Biel (CH) geboren und lernte schon als kleines Kind durch seinen Vater lateinamerikanische Rhythmen kennen und spielen. Später studierte er Schlagzeug und Perkussion am Konservatorium Biel und konzentrierte sich dann schliesslich voll aufs Vibraphon. Seit 2012 ist er konzerttätig und hat unter anderem Konzerte in Deutschland, Österreich, Portugal, Frankreich, Argentinien und der Schweiz gespielt. Dazu hatte er das Vergnügen mit grossen Namen wie Juan Munguía, Quique Sinesi oder Minino Garay aufzutreten. Im „Duo Dorado“ mit seinem Vater (Carlos Dorado) hat er bisher zwei Alben bei Acoustic Music (DE) aufgenommen: „New Colors from Argentina“ (2014) und „Sweet Biel-Bienne“ (2018). Nach weiteren Studien an der Jazzschule Biel und Hochschule Lausanne (HEMU), erhielt er 2015 ein Stipendium (Fritz Gerber Stiftung) für sein Bachelorstudium in Jazz-Vibraphon an der Universität der Künste Berlin, welches er im Februar 2020 mit Bestnote abschloss. Im Oktober 2020 wird er dann an der gleichen Hochschule das renommierte Master- Programm «European Jazz Master» - in Kollaboration mit den Jazz Hochschulen in Paris, Kopenhagen, Trondheim und Amsterdam – antreten. Im September 2017 gewann er den 1. Preis beim ersten „Jazz-Vibraphon Wettbewerb“ in Pescara (Italien) und ein Jahr später wurde er offizieller Botschafter der bekannten Vibraphon Marke „Yamaha“ die er seitdem an seinen Konzerten vertritt. Seit April 2019 ist er Stipendiat des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Berlin e.V. und kurz danach wurde sein erstes Solo-Vibraphon Buch „Nuevos Ritmos“ beim norwegischen Verlag „Norsk Musikforlag“, einem der wichtigsten Verlage für Perkussionsinstrumente, veröffentlicht.

«El Sueño» ist die musikalische Verzweigung zweier Welten und ihrer Geschichten. Der Bandleader Lucas Dorado fühlt sich selbst aufgrund seiner Herkunft (Argentinien & Schweiz) in mehreren Kulturen zu Hause. Er harmonisiert in seiner Musik die argentinische Folklore mit neuen Klangfarben des ihm wohlbekannten Jazz.

Lucas Dorado - Vibraphon

Fabrizio Colombo - Bandoneon

Gabriel Zamora - Guitar

Michelangelo Scandroglio - Bass

Sacha Souêtre - Druns

Branko Arnsek Septett (21:00 Uhr)

Das BRANKO ARNSEK SEPTETT spielt modernen, frischen (Latin)- Jazz in seinem eigenen unverwechselbaren Stil. Die Musik kommt aus der Feder des aus Slowenien stammenden Jazz-Bassisten Branko Arnsek, dessen halbes Leben als musikalischer Globetrotter (von seinen balkanischen Wurzeln bis zur musikalischen Wahlheimat Kuba) seine Musik stark beeinflusst hat. (Ruth Hamilton)

Branko Arnsek, Jazz-bassist und musikalischer Globetrotter, fasst mit dieser Band unter seinem Namen seine Erfahrungen und seine Leidenschaft zusammen. Diese reichen vom Balkan bis nach Kuba. Balkan auf Grund seiner Herkunft und Kuba wegen seiner „Wahlheimat“. In seinen Kompositionen trifft dieser Einfluss auf modernen Jazz und wird durch großartige Musiker dargeboten. Um die Authentizität des kubanischen Einflusses zu unterstreichen bereichert mit Percussion Marcos González Jimánez und am Schlagzeug Michael Mischl die Rhythmusgruppe sowie Claudia Sanchez Duquesne mit ihrem Gesang die Band. Das Sextett hat durch Anton Mangold und Janos Löber hervorragende Bläser am Start. Mit Frank Eberle am Piano ist ein langjähriger Weggefährte Brankos dabei. Latin-Kompositionen Arnseks sind schon auf verschiedenen Tonträgern mit seinem afro-cubanischen Salsaorchester „Tokame“ erschienen („Con la clave“ / „Eres la Tierra mas linda“). Doch die Kompositionen für das Branko Arnsek Sextett unterstreichen das Jazzbandformat und beleben es gekonnt mit afro-kubanischer Rhythmik. So lässt er auf dem Spielplatz des modernen Jazz den Hörer neue Sounds und Klangbilder erleben. Latinjazz mit frischem und neuem Ansatz.

Claudia Sánchez Duquesne - Vocals

Janos Löber - Trumpet

Anton Mangold - Altsaxophone

Frank Eberle - Piano, E-Piano

Branko Arnsek - Double Bass, E-Bass, Composition

Michael Mischl - Drums

Marcos González Jimánez - Congas, Batas, Percussion