7. Latin Jazz Festival

Aus einer Konzertreihe entwickelte sich ein Festival. Das ist die Geschichte der Entstehung des einzigen Latin Jazz Festivals in Deutschland.

An diesem Abend werden einige der Künstlerinnen eingeladen, um die Entstehungsgeschichte des Festivals Revue passieren zu lassen. Über acht Jahre hinweg lud Latin Affairs 2-3 Mal im Monat immer wieder verschiedene Künstler ein, um einzigartige Konzerte zu gestalten.

Nach der Veröffentlichung des Jahreskalenders für die Veranstaltungsreihe "The Monday Sessions" waren innerhalb von 24 Stunden alle Termine vergeben. Denn obwohl das Konzept einfach war, stellte es eine große musikalische Herausforderung dar, nicht nur für die Musikerinnen, sondern auch für ein Publikum, das zwar viel über Jazz wusste, aber vom Latin Jazz noch nicht so viel in dieser Vielfalt und Dimension kannte.

Der Samen für ein Festival wurde gelegt, es musste nur noch reifen, und es war nur eine Frage der Zeit, bis es realisiert wurde.

Baden Württemberg All Stars

Antonio Cuadros De Béjar - Guitar

Christoph Dangelmaier - Bass

Daniel Messina - Drums

Reinier Ceruto - Percussion