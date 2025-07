Frl. Wommy Wonder

Nachdem das kompakte Stuttgarter Vorzeigefräulein 2024 das 40-jährige Bühnenjubiläum feiern durfte, geht’s jetzt frisch gestärkt in ein neues Bühnenjahrzehnt.

Mit Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson, in dem das Fräulein sich neu erfindet und ungewohnte Pfade einschlägt, ohne ihr Grundkonzept dabei aus den Augen zu verlieren, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

Auch 2025 wird’s daher im Theaterhaus Stuttgart ein großes und neues Sommerprogramm geben und damit Unterhaltung mit Haltung. Unter dem Titel „Aber hallo!“ geht’s ab Mittwoch, 30. Juli rund mit einem Feuerwerk der guten Laune. Wommy sorgt neben Elfriede Schäufele, der Kultraumpflegerin aus den SWR-Faschingssendungen von Mittwoch bis Samstag für Stimmung, bis zum 09. August verstärkt auch Schwester Bärbel die Truppe, mehr Frohsinn geht nicht.

Wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig, und Pointen gibt’s im Stakkato mit einer Gagdichte, die man selten findet. Willkommen bei leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit.

Neben dem Hauptprogramm gibt’s wieder wie in den letzten Jahren eine davon komplett unabhängige Show unter dem Titel „Wommy trifft …“, die vom traditionellen Mittwoch auf den Sonntag um 18.30 h verlegt wird. Wommy lädt sich befreundete Künstler*innen ein und zelebriert bunte Abende, die einmalig sind, das Publikum mit einbinden und die Geladenen von einer völlig neuen Seite zeigen …

Wir freuen uns auf wonder-bare Abende, seien Sie dabei!