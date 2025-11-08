Frl. Wommy Wonder

"Aber hallo!"

Nachdem das kompakte Stuttgarter Vorzeigefräulein 2024 das 40-jährige Bühnenjubiläum feiern durfte, geht’s jetzt frisch gestärkt in ein neues Bühnenjahrzehnt mit Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson, in dem das Fräulein sich neu erfindet und ungewohnte Pfade einschlägt, ohne ihr Grundkonzept dabei aus den Augen zu verlieren, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

Weiterhin wird’s daher Unterhaltung mit Haltung geben mit einem Feuerwerk der guten Laune. Wommy sorgt neben Elfriede Schäufele, der Kultraumpflegerin aus den SWR-Faschingssendungen, für Stimmung, und wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig. Pointen gibt’s im Stakkato mit einer Gagdichte, die man selten findet. Willkommen bei leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit. Zusätzlich wird sich heute auch noch Schwester Bärbel um das Wohl der Besucher kümmern … toi, toi, toi!