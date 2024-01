Mo, 15.04.2024 um 20 Uhr

FRL. WOMMY WONDER

HEREINSPAZIERT!

Auch wenn uns der Alltag einiges bietet, wo uns das Lachen im Halse steckenbleibt: Wir sehen alles positiv und wollen das auch in die Welt tragen: Unterkriegen lassen ist nicht, darum „Hereinspaziert!“ in die Manege der guten Laune, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden!“

Herzlich willkommen zu einem atemberaubenden Abend mit schönen Chansons, spitzen Satiren, bunten Bonmots und leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit. Erneut bedient Frl. Wommy Wonder, das Urgestein der Travestie, die Klaviatur der großen Gefühle und lädt ein auf eine Achterbahn der Emotionen aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie.

Wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig, und wenn Wommy mal nicht weiterweiß, gibt Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele (bekannt aus den SWR-Faschingssendungen) sicherlich gern (und ungefragt) ihren Senf dazu. Sehr zur Freude des Publikums, daran soll sich auch nichts ändern. Zusätzlich sorgt sich noch Schwester Bärbel um das Wohl der Gäste.

Alles in allem Pointen im Stakkato mit einer Gagdichte, die man selten findet – und trotzdem gibt‘s zwischendurch Zeit für besinnliche Lieder und Emotionen, so dass der Abend noch lange im Alltag nachwirkt. Vorhang auf und Bühne frei für ein besonderes Programm! Vergessen Sie den Alltag und lassen Sie uns gemeinsam schöne Stunden erleben!

Wir freuen uns auf einen wonder-baren Abend, seien Sie dabei!

EINTRITT (inkl. Garderobe):

PK1: 28,00 € | PK2: 26,00 €

Einlass ab 19 Uhr. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof