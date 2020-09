Die Covergötter aus Norwegen auf Tour in Deutschland!

Egal ob “Hello” von Adele, “Poker Face” von Lady Gaga oder Klassiker wie “Africa” von Toto, “Eye Of The Tiger” von Survivor oder, oder, oder– Leo Moracchioli hat schon unzähligen Songs ein härteres Sound-Kleid verpasst, das sich sehen und hören lassen kann. Nicht ohne Grund ist der Cover-Gott von FROG LEAP beliebter, denn je!

Damit es live auf der Bühne auch ordentlich rumst, hat es sich Leo natürlich nicht nehmen lassen, ein paar der genialsten Musiker mit ins Boot zu holen, die es schaffen, den Spirit von FROG LEAP so rüberzubringen, wie er sein soll. Mit Rabea Massaad, Erik Torpn und Truls Haugen wurde also die richtige Wahl getroffen, wie das im September 2019 veröffentlichte Album „Live In Europe“ beweist!

Also greift Euch schon mal die Platten Eurer Eltern und Geschwister, denn nun habt Ihr endlich ein paar Songs, die die ganze Familie kennt und die wohl alle nicht nur Schunkeln lassen werden! Pop goes Metal! Damit ist der Familienausflug im April 2020 schon mal sicher!