Das Märchen „Froschkönig“ wird modern, bissig und witzig erzählt, ohne den Charme der Märchenweisheit zu verlieren.

Dr. König, Besitzer einer Froschschenkelfabrik, schenkt seiner Tochter Princy einen sehr wertvollen goldenen Kugelanhänger. Froggy, ein junger, rebellischer Mitarbeiter in Dr. König’s

Froschschenkelfabrik, gerät an Princy’s goldene Kugel, und sie muss ihm so einiges

versprechen, um die Kugel wiederzubekommen…

Obwohl Princy ihr Versprechen nicht halten will, gerät sie in ihre eigenen Tagträume und gewährt Froggy Raum, bis dieser sein wahres Gesicht zeigt, und Princy ihm in höchster Bedrängnis zur Wandlung verhilft.