Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär

Durch einen Zufall wird Lars, der kleine Eisbär, auf Weihnachten aufmerksam, und das war so: Ein Eskimo und sein Enkel, auf dem Weg zurück ins heimatliche Dorf, machen eine Rast. Sie haben Tannenbäume vom großen Schiff geholt und einen voll beladenen Schlitten dabei. Bei der Weiterfahrt fällt ein Tannenbaum herunter, den zwei Polarforscher finden. Lars und Robbi verstecken sich und beobachten wie die zwei Polarforscher beschließen, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Da Lars und Robbi keine Ahnung haben, was das bedeutet beobachten sie die Forscher und die Geschichte nimmt ihren Lauf.60 Minuten ohne Pause. Für Kinder ab 3 Jahren. Die Mindestaltersangabe der Kindertheaterstücke ist bindend. „Aus der Hüfte, fertig, los!“ heißt es bei Sascha Korf, am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr.Improvisations-Comedy trifft auf Kabarett. Schlagfertig entzündet Sascha Korf, bekannt unter anderem aus unserem Best-of-Comedy-Event 2018, ein Feuerwerk der Sprache! Denn darum geht es Sascha Korf. Ums Sprechen! Die Menschen haben verlernt, miteinander zu reden. Alle kommunizieren nur noch mit Statusmeldungen und Emojis. Wir schaffen es aber inzwischen nicht mehr, Freunde zum Geburtstag persönlich anzurufen. Sascha tritt den Kampf gegen das Verstummen an!