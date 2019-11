× Erweitern (c) Ben Wolf OnAir

OnAir waren zuletzt im Rahmen des Sommerfestivals auf der Allmand. Das Konzert öffnet in der Vorweihnachtszeit den Raum für Besinnlichkeit und Klarheit und fegt zumindest für einige Stunden Hektik und Betriebsamkeit hinweg. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann ist es Zeit inne zu halten. Und genau das wird OnAir an diesem Abend tun. „So this is Christmas“ ist ein Weihnachtskonzert, das Gänsehaut erzeugt.