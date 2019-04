From 7to7 und The Beltroses

ES ist wieder so weit, wir besuchen unsere Freunde in Heilbronn in der EMMA 23 und machen mit ihnen die Nacht zum Tag! Seit dabei! Mit dabei, diesmal, sind unsere Freunde von The Beltroses (aus Freiburg) mit denen wir bereits in Frankfurt spielen durften. Freut Euch auf einen Abend mit Folk, Country und R'n'R der besonderen Art!