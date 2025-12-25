“From Broadway to Hollywood – Legendäre Filmmusik lebt auf”
Veronika von Lauer-Münchhofen – Moderation
Amy Lungu – Violine
Christoph Weinhart – Klavier
Campus Garden Tapas Erleben Sie die Magie der Musicals, lassen Sie sich verzaubern von Geschichten aus der goldenen Ära Hollywoods und des Broadways. In einem unterhaltsamen Programm erklingen berühmte Melodien aus Musical und Film wie My Fair Lady, The Sound of Music, Over the Rainbow aus „Der Zauberer von Oz“ oder Mary Poppins. Legendäre Filmmusik aus dem Disney-Universum und aus der James Bond-Reihe sorgen zudem für Gänsehaut-Momente. Unter dem Motto „Musik meets Tapas” verwöhnt passend dazu der Campus Garden im modernen Ambiente des Bildungscampus mit einer Auswahl an feinen, internationalen Tapas. Das Konzept serviert Klang und Kulinarik im Wechsel, abgestimmt wie ein Menü in drei Akten.