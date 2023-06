From Broadway To Hollywood

Amy Lungu Violine / Christoph Weinhart Klavier / Veronika von Lauer-Münchhofen Moderation.

Willkommen, Bienvenue, Welcome! Hereinspaziert in unser Musicaltheater im Gärtnerhaus. Mary Poppins, Sunset Boulevard oder Die Schöne und das Biest – Musikstücke aus berühmten Musicals, die jeder kennt bis hin zu Hits aus berühmten Filmen wie Roy Orbisons Pretty Woman oder Irving Berlins Putting On The Ritz, charmant interpretiert von Amy Lungu und Christoph Weinhart stehen auf dem Billboard. Dazwischen erzählt die Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Choreografin Veronika von Lauer-Münchhofen unterhaltsame Anekdoten.

Auswahlkonzert 3 - Nur im Abo buchbar