From Broadway to Hollywood

Der Musiksalon wird heute zur kleinen Musicalbühne. Charmant interpretieren Amy Lungu und ihr Vater Ioan Lungu Stücke aus Mary Poppins, Sunset Boulevard oder Die Schöne und das Biest.

Zudem erklingen einige Tangos aus ihrem Programm Red Tango, die auch in Filmen verwendet wurden. Denken Sie nur an die himmlische Szene aus dem Film Der Duft der Frauen, als der blinde Frank alias Al Pacino der zauberhaften Donna alias Gabrielle Anwar in einem Restaurant Tango tanzen lernt. Dazu spielt die Band das wunderbare Por Una Cabeza von Carlos Gardel.

Amy Lungu Violine / Ioan Lungu Klavier.

Auswahlkonzert I