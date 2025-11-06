FROM FALL TO SPRING sind vielleicht eine der Entdeckungen aus 2023! Nur knapp im ESC- Vorentscheid in Deutschland ausgeschieden, hat sich die New-Metal-Band aus dem Saarland sehr schnell in die Herzen der Fans gespielt. In komplett eigener Regie haben FFTS eine Clubtour in Deutschland gebucht und fast alle Shows restlos ausverkauft!

Die großen Festivals in Deutschland sind sehr schnell auf den Act aufmerksam geworden, sodass sie 2023 bei großen Festivals wie dem Rocco Del Schlacko, Open Flair oder Bochum Total alles abgerissen haben. Die Fans der Band gehören zur neuen Generation in Sachen harter Rockmusik, wodurch das Sextett auch zu den erfolgreichsten deutschen Bands in ihrem Genre bei TikTok gehört.

Nach einer Europa Tour als Main Support bei Smash Into Pieces folgt nun die Ankündigung der eigenen ersten EU Tour !