From Raglan Roads to Streets of London Vol. 2

Eddy Danco war bereits 2024 mit seinem Programm bei der "Kultur im Klosterhof" zu Gast. Dieses Jahr nimmt er sein Publikum erneut mit auf eine musikalische Reise durch lrland, England, Schottland und Wales.

Mit im Gepäck hat Eddy Danco dabei viele neue Lieder, sodass sich für Fans der britischen Inseln auch der wiederholte Besuch absolut lohnt.

Der versierte Sänger, Musiker und Entertainer präsentiert ein abwechslungsreiches Programm voller emotionalem Tiefgang und beeindruckender Vielfalt. Sein Repertoire ist von seinen Reisen und Erlebnissen inspiriert. Bekannt für seine leidenschaftlichen Auftritte, verzaubert Eddy Danco sein Publikummit ebenso sanften wie kraftvollen Tönen.

Das Konzert findet im Innenhof des RothenburgMuseums statt. Bei schlechtem Wetter ziehen wir in die Innenräume des Museums um.

Bitte beachten Sie: Das Ticket beinhaltet den Eintritt in das RothenburgMuseum am Veranstaltungstag. Schauen Sie also gerne auch schon tagsüber im Klosterhof vorbei!

Diese Veranstaltung ist Teil der Reihe "Kultur im Klosterhof". Den Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen angebotenen Formate finden Sie direkt hier.

Ermäßigung für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte, ALGII-Empfänger, Bundesfreiwilligendienstleistende.