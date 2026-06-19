Die Fronackerstraße ist ein Herzstück der Waiblinger Innenstadt.

Hier pulsiert das Leben. In den zahlreichen Bars und Restaurants treffen sich vor allem jüngere Bewohner, viele Jugendliche und junge Erwachsene aus der gesamten Region.

Die Fronackerstraße ist für alle da und ein lebendiger Ort. Um dies zu zeigen und die Vielfalt und Stärken der Straße sichtbar zu machen, wird gefeiert. Bei der Fronackerfete laden die Gewerbetreibenden und Gastronomen alle Bürger herzlich ein, die Fronackerstraße und ihre Gesichter neu zu entdecken.