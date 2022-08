Frontm3n beehren das Theaterhaus

Frontm3n stehen für einen fantastischen Abend voller Hits der 60er und 70er Jahre in ganz besonderem akustischem Gewand präsentiert. Zusammen mit Mick Wilson und Pete Lincoln steht niemand geringerer als Robert Hart auf der Bühne. Robert ist wirklich eine starke Ergänzung für das Team und die Idee hinter Frontm3n bleibt bestehen: Drei großartige Stimmen gepaart mit schönen akustischen Arrangements von unzähligen Hits. Die Fans können sich auf Songs wie »I‘m Not In Love«, »Things We Do For Love«, »Ballroom Blitz«, »Fox On The Run«, »Glass Of Champagne«, »If You Think You Know How To Love Me« und viele mehr freuen. Die Band freut sich Robert an Bord zu haben und ihren Fans in gewohnter Manier einen ganz besonderen Abend voller Musik und Humor zu präsentieren. Herausgekommen ist ein »Unplugged« – Konzert der Extraklasse.

Alle Infos und Tickets unter: www.c2concerts.de