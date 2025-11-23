FRONTM3N - NOW AND TH3N - TOUR 2025/26

Pete Lincoln, Mick Wilson und Peter Howarth sind FRONTM3N! Bekannt wurden die drei fabelhaften Sänger unter anderem als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet, Sailor oder Smokie.

Ende 2015 gegründet, folgten im Januar 2016 die ersten gemeinsamen Konzerte als FRONTM3N in Deutschland. Und genau 10 Jahre später kehren die drei charmanten Engländer im Rahmen ihrer Jubiläumstour „Now And Th3n“ dort hin zurück wo alles begann.

Die Tour zum Geburtstag startet bereits mit einzelnen ausgesuchten Shows im Januar 2025 und führt die Band dann bis Februar 2026 in über 30 Städte.

Die Jubiläumstour wird leider zugleich auch die letzte längere, größere Tour der Band in Deutschland sein!

Frontm3n die wegen ihres fantastischen Harmoniegesangs und ihrer Ohrwurm-Melodien längst als die „britischen Eagles“ gelten, veröffentlichten nach ihren Alben „All For One“ (2016), „Up Close – Live 2020“ und „Enjoy The Ride (2021) im Februar 2023 mit „The Collection“ ein Best-Of-Album mit 36 Songs.

Im November 2024 erschien das neueste Album „Guitars & Harmonies (The Live Studio Sessions) weltweit via Universal und bereits im Sommer 2025 soll das Jubiläumsalbum folgen.

„An Exclusive Acoustic Night“, vollgepackt mit Hits und eigenen Songs die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische, akustische Art interpretiert, erleben die Fans und Zuschauer live auf der großen Tour zum 10-jährigen Bandjubiläum. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker. Sicherlich werden auch einige Überraschungen im Programm sein.

Das Brit-Trio ist durchaus eine Art Supergroup - immerhin ist oder war jeder von ihnen Sänger einer Band, die es bis in die höchsten Pop- und Rocksphären schaffte. Howarth ist seit rund 20 Jahren Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei Sweet und ist aktuell der Frontmann bei Smokie und Wilson lieh seine Stimme 20 Jahre lang der Band 10cc.

Gemeinsam feiern die drei Ausnahmemusiker nun zusammen mit ihren Fans „10 Jahre Frontm3n“ !

Genießen Sie ein „Unplugged“ – Konzert der Extraklasse und lassen Sie sich diese „Exclusive Acoustic Night“ nicht entgehen.