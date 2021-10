In den 90igern lernten sich 3 Ausnahmemusiker aus England bei einer Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen. Jeder einzelne startete danach eine eigene Karriere. Peter Howarth singt aktuell bei den Hollies, Pete Lincoln war über 10 Jahre Leadsänger bei Sweet und Mick Wilson war 20 Jahre lang die Stimme von 10cc. Das Trio könnte man durchaus als Supergroup bezeichnen, es ist beinahe so, als hätten sich Paul McCartney, Jimmy Page und David Crosby zusammengetan, um gemeinsam Musik zu machen. Nun stehen Howarth, Wilson und Lincoln seit über 5 Jahren gemeinsam als FRONTM3N auf der Bühne und aus den verschiedenen Geschichten der einzelnen Musiker entsteht ein Abend voller Enthusiasmus und Liebe zur Musik. Die charmanten FRONTM3N bringen Spielfreude pur auf die Bühne und verzaubern das Publikum mit akustischen Versionen von Hits der Hollies (The Air That I Breathe, He Ain’t Heavy, He’s My Brother), von Sweet (Love is Like Oxygen, Ballroom Blitz), von 10cc (I’m Not In Love, Dreadlock Holiday) aber auch Songs von Cliff Richard (Carrie, Devils Woman), Roy Orbison (Pretty Woman) oder auch Sailor (Girls Girls Girls, Glass of Champagne) sowie natürlich eigenen Songs der einzelnen FRONTM3N (All For One, Open Up, Fall For You).