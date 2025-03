Froschkönig: Spannender Amphibien-Vortrag mit lebendigen Gästen (Altersklasse: 6 – 12 Jahre)

50 Jahre Remseck am Neckar

Die Hochdorferin Carolin Zimmermann berichtet in einem kindgerechten Bildvortrag vom Doppelleben der Amphibien zu Lande und zu Wasser. Anhand spannender und komischer Details erzählt die Naturschutzwartin vom NABU Ludwigsburg vom Leben der Amphibien in zwei Welten, ihren Problemen und wie wir den Tieren helfen können. Da Frau Zimmermann Kartiererin bei der Landesweiten Artenkartierung, LAK, ist, wird es viele, spannende Fotos zu sehen geben. Dank einer Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums zur Umweltbildung wird es auch Livegäste geben. Vor der Veranstaltung darf Frau Zimmermann Amphibien fangen und sie vorübergehend in Faunaboxen “hältern” um sie uns zu zeigen. Aber keine Sorge, die Tiere werden danach wieder in ihrem Zuhause frei gelassen ! Teilnahme ab 6 Jahren und nur mit Anmeldung möglich! Bitte unter mediathek@remseck.de anmelden.