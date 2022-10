Eines schönen Tages fällt der Prinzessin beim Spielen ihre goldene Kugel in den Brunnen. Ein Frosch taucht auf und verspricht, ihr die Kugel aus dem Brunnen herauf zu holen, wenn sie ihm wiederum verspricht, fortan sein Kamerad zu sein.

Der Frosch hält sein Versprechen aber was tut die Prinzessin? Kann ein Frosch der Kamerad einer Prinzessin sein? Und was sagt der König zu all dem? Und – ist dieser Frosch wirklich nur ein ganz gewöhnlicher Frosch?

Theater für Kinder ab 3 Jahren.