Froschkönigin - Zwanzig Jahre La Signora

„Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte immer nur Pech. Und da sie nicht gestorben ist, hat sie es auch noch heute.“ Die Kakerlake of Kalauer feiert ihr zwanzigjähriges Bühnenjubiläum!

La Signora feiert ihr zwanzigjähriges Bühnenjubiläum mit ihrer Jubiläumsshow: Froschkönigin.

Gute gebrauchte Lacher von gestern. Schunkeliges von heute. Träumereien von morgen. Lässt La Signora nach zwanzig Jahren endlich ihr Haar herunter oder was lässt sich die Königin der Haarnetze dieses Mal einfallen? Ein märchenhaftes Jubiläum mit Happy End für alle. Feiern mit La Signora.... bis der Prinz kütt.

Carmela De Feo alias La Signora ist eine deutsche Komödiantin aus dem Ruhrgebiet mit italienischen Wurzeln. Sie absolvierte ihr Akkordeonstudium von 1993-1996 an der Folkwang-Musikhochschule in Essen bei Prof. Mie Miki.

Ausgezeichnet mit den wichtigsten Kleinkunstpreisen wie „Deutscher Kabarettpreis“ (2022), „Bayerischer Kabarettpreis“ (2011), „Stuttgarter Besen“ (2009), Leipziger Löwenzahn (2019) u.a. tourt Carmela De Feo seit 20 Jahren erfolgreich durch die Republik.

„Froschkönigin“ ist ihr 9. Solo-Programm.

Karten auch beim Neckar-Zaber-Tourismus und unter reservix.