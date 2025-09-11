Froumund von Tegernsee: Die Sorgen und Nöte eines Mönches um das Jahr 1000

Der Tegernseer Benediktinermönch Froumund wurde um das Jahr 1000 zusammen mit weiteren Brüdern nach Feuchtwangen geschickt, um dort das darniederliegende Salvator-Kloster wieder aufzubauen.

Froumund erwies sich als eifriger Briefschreiber und verfasste während seines Aufenthalts in Feuchtwangen zahlreiche Briefe, unter anderem auch an höher gestellte Persönlichkeiten, wie z.B. die Kaiserin Adelheid. Mit welchen Problemen die Tegernseer Mönche in Feuchtwangen konfrontiert waren, beschreibt er in seinen überlieferten Briefen recht lebensnah: der Gottesdienst wird durch kreischende Vögel gestört, aufgrund fehlender Leintücher an den Fenster fällt sogar immer wieder Schnee auf den Altar. In einer kurzweiligen Führung schildert Ihnen unser Mönch Froumund seine Sorgen und Nöte während seiner Zeit im Feuchtwanger Kloster.