Frühjahrsfeier

Der Schwäbische Albverein bietet einen interessanten Abend, an dem er die Vielfalt des Vereines unter Beweis stellt. Alle Auftretenden sind Mitglieder und Gruppen der Ortsgruppe Kilchberg-Rottenburg. Die Pflege der schwäbischen Mundart wird mittels eines lustigen Theaterstücks durchgeführt. Schwäbische Volkstänze gibt es in der historischen Tracht, auch die Jugendgruppe tanzt. Mit einem Bilder-Rückblick wird gezeigt, was alles in 12 Monaten bei dieser Ortsgruppe los ist. Zudem gibt es eine Tombola und Jubilarehrung.