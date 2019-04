Frühjahrsflohmarkt

Wie jedes Jahr, veranstalten wir auch dieses Jahr wieder unseren Frühjahrs-Flohmarkt. Da die Wettergötter in den vergangenen 10 Jahren immer eine Regenwolke für den Flohmarkt übrig hatten, haben wir ihn um einen Monat, in Richtung Sommer, verschoben. Während wir also hoffentlich schon die Sonne ernten, herrscht auf unserem Parkplatz von 14 Uhr bis 18 Uhr buntes Treiben und die liebevoll gesammelten Raritäten von Bühne und Keller werden zum Verkauf feilgeboten. Für Alle, die mitmachen wollen:Aufbau ab 12 Uhr, Verkauf von 14 bis 18 Uhr. Der Flohmarkt wird draussen stattfinden, bei Regen bitte selbst für Überdachung sorgen.