Frühjahrskonzert

Das Konzert mit dem Sinfonischen Blasorchester steht unter dem Motto "Helden". Der erste Konzertteil ist der Sinfonie Nr. 1 von Johann de Meij "Herr der Ringe" gewidmet. Es ist eine musikalische Fantasy-Reise in fünf Sätzen nach „Mittelerde“.

Geleitet von einem Erzähler, durchstreift das Publikum die schier unerschöpfliche Welt des englischen Dichters J. R. R. Tolkien. Man lernt den feuerwerkenden Zauberer Gandalf kennen, gelangt in das traumhafte Elbenreich Lothlórien, begegnet dem heimtückischen Gollum, durchwandert den Dunkelwald bis zur Brücke von Khazad-Dûm in der Zwergenschlucht und erreicht schließlich die tapferen, freundlichen Hobbits.

Nach der Konzertpause geht es fantastisch weiter mit "Pilatus: Mount of Dragon" von Steven Reineke.

Die Filmmusik zum Blockbuster "Robin Hood" von Michael Kamen stellt einen weiteren Heldenmythos vor. Im Arrangement von Andreas Lewedey für die Stadtkapelle Rottenburg fehlt der Brian-Adams-Titelsong "I Do It For You" selbstverständlich nicht.

Heldenhaft-schaurig wird es bei den Highlights aus dem Musical "Tanz der Vampire" von Jim Steinman in einer Bearbeitung von Wolfgang Wössner.