Am Sonntag, den 07. April 2019 lädt der Musikverein Stadtkapelle Wernau e.V. zum Frühjahrskonzert im Quadrium in der Wernauer Stadthalle. Auch in diesem Jahr präsentieren die Musikerinnen und Musiker des Höchststufenorchesters ein vielfältiges Programm auf dem gewohnt hohen musikalischen Niveau des Vereins.

Den Auftakt des Konzertabends geben die Piccolos und das JugendBlasOrchester unter der Leitung des Städtischen Musikdirektors Paul Jacot. Die Jungen und Mädchen sind schon sehr gespannt, dem Publikum ihre musikalischen Fortschritte unter Beweis stellen zu dürfen.

Den musikalischen Auftakt der Stadtkapelle stellt das Stück „Arowe Festival“ von Mario Bürki dar. Das Werk ist eine Auftragskomposition der schweizerischen Stadt Aarau, deren alter Name „Arowe“ lautet. Die Komposition vertont zwei bekannte Lieder der Stadt: das Aarauer Bachfischet-Lied von 1914 und das Stadtlied aus dem Jahr 2003. Freuen Sie sich auf lyrische Melodien und majestätische Fanfarenklänge.

Das Werk Stück „Almansa“ des Komponisten Ferrer Ferran präsentiert die Stadt Almansa nahe Valencia im heutigen Spanien, die von einer eindrucksvollen Burg aus muslimischer Herrschaft überragt wird. Das orientalische Thema des Stückes wechselt sich dabei mit arabischen Tänzen ab, die in reizvolle spanische Klänge des Mittelalters münden.

Das Hauptwerk des diesjährigen Frühjahrskonzerts ist „Bonaparte“ von Otto M. Schwarz. In diesem programmatischen Stück vertont der Komponist das Leben von Napoleon Bonaparte. Das Stück spiegelt die faszinierende, aber auch umstrittene Persönlichkeit des Staatsmannes wider, der durch sein militärisches und politisches Talent zum Kaiser der Franzosen wurde. Neben siegreichen Schlachten beschreibt das Werk auch die verhängnisvolle Schlacht von Waterloo und die Verbannung Napoleons auf der Insel Elba.

Den Abschluss des Konzertabends bildet „Attila“, ein Werk des böhmischen Musikanten und weltberühmten Marschkomponisten Julius Fučík aus dem Jahr 1907. Der ungarische Triumphmarsch erinnert an den Hunnenkönig Attila, der im 5. Jahrhundert im heutigen Ungarn herrschte.

Stadtkapelle, Piccolos und JugendBlasOrchester freuen sich auf Ihre Gäste.