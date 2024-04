Frühkonzert mit dem Musikverein Eichelberg e.V.

Die regelmäßig stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms.

In den kommenden Wochen dürfen sich die Besuchergleich auf zwei sonntägliche Konzerte freuen, bei denen für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein dürfte.

Am Sonntag, 2. Juni 2024 um 10.30 Uhr wird dann der Musikverein Eichelberg e.V.aus Östringen im Kurhaus zu Gast sein. Das musikalische Repertoire ist in ersterLinie auf die traditionell böhmisch-mährische Blasmusik abgestimmt, garniert mit alpenländischem Akzent. Ein großer Teil der Darbietungen wird vom gut abgestimmten Gesangsduo Angelika und Lothar gesungen. So trifft der Musikverein Eichelberg sowohl bei Unterhaltungsabenden, kulturellen Veranstaltungen, konzertanten Auftritten als auch im Festzelt stets den richtigen Ton.

Die Frühkonzerte finden bei gutem Wetter auf der Musikmuschel am Kurhaus statt, bei schlechtem Wetter im Großen Saal des Kurhauses. Der Eintritt ist frei. Alle Musikerinnen und Musiker freuen sich schon, Sie an diesem Sonntag gut unterhalten zu dürfen