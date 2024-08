Frühkonzert mit den Alten Kameraden Massenbachhausen e.V.

Die regelmäßig im Kurhaus stattfindenden Frühkonzerte sind ein fester Bestandteil des Bad Rappenauer Kulturprogramms.

Unter dem Motto „Blasmusik ist unser Leben“ gastiert am Sonntag, 29. September 2024 um 10.30 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau die Blaskapelle Alte Kameraden Massenbachhausen e.V. 1986 unter der Leitung von Albrecht Fauser mit ihrem Programm böhmisch-mährisch im Egerländer Sound.

Das Orchester wurde im Jahre 1986 aus ehemaligen Musikanten des Musikverein Massenbachhausen gegründet und beheimatet heutzutage Musikanten aus dem ganzen Umland.

Auch dieses Mal kommen die Musikanten und ihr Gesangsduo sowie der Moderator wieder gerne in die Kurstadt, um alle Blasmusikfreunde bestens musikalisch zu unterhalten. Gespielt werden Musiktitel des legendären Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten aber auch Stücke anderer Komponisten. Ebenso stehen natürlich Lieder zum Singen und Schunkeln an diesem Vormittag auf dem Programm. Es ist also für jeden & jede etwas dabei!

Das Frühkonzert findet im Großen Saal des Kurhauses statt, der Eintritt ist frei. Alle Musikerinnen und Musiker freuen sich schon, Sie an diesem Sonntag gut unterhalten zu dürfen.