Frühkonzert mit den Billigheimer Musikanten

Zum Frühkonzert am 22. September um 10.30 Uhr werden die Billigheimer Musikanten mit Ihrem aktuellen Programm „Böhmisch klingt´s am Besten“ an den Start gehen. Die 16 Musikerinnen und Musiker aus dem badischen Billigheim bei Mosbach werden, begleitet vom Gesangsduo Christa und Gerold, bekannte und stimmungsvolle Polkas, Märsche und Walzer im böhmischen Stil präsentieren.